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Опубликован трейлер военной драмы «Коридор бессмертия»

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Фото: youtube.com
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Опубликован трейлер фильма «Коридор бессмертия», рассказывающего о самой секретной железнодорожной магистрали СССР, построенной в тяжелейших условиях во время Великой Отечественной войны.

«Этой железнодорожной ветки не было на картах СССР. Ее запрещалось фотографировать и снимать на кинопленку. Она родилась и умерла в секрете. Официально магистраль называлась «Дорога Победы». Сами железнодорожники из-за большого количества жертв называли этот путь «Коридором смерти», –– говорится в описании.

Эта железная дорога была построена всего за 17 дней сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года.

Ее строили, защищали и водили по ней поезда вчерашние школьницы. В сутки в Ленинград проходило до 35 поездов, что позволило накопить силы и разбить врага у стен города.

При этом из-за постоянных обстрелов работать в «Коридоре смерти» было так же опасно, как воевать на фронте.

Прототипами героев фильма являются реальные участники событий. Историческим и литературным консультантом фильма стал писатель, фронтовик Даниил Гранин.

Премьера картины состоится в 1 мая 2019 года и будет посвящена празднику Победы в Великой Отечественной войне.

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