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По факту продажи наркотиков в клубе Gazgolder возбуждено уголовное дело

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту продажи наркотиков в московском клубе Gazgolder, сообщает 22 февраля РЕН ТВ

По информации журналистов, 15 декабря 2018 года неизвестный преступник сбыл мужчине пакет с таблетками.

Покупатель хотел перепродать наркотики, но не смог воплотить свой умысел — его задержали стражи порядка на улице Казакова. 

Как показала экспертиза, в пакете действительно находились наркотические вещества.  

Информация о том, что в клубе Gazgolder торгуют запрещенными веществами, появляется не в первый раз. Так, в сентябре 2018 года СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о продаже наркотиков в заведении «в особо крупном размере». Однако руководство площадки отрицает распространение запрещенных веществ

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