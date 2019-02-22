По факту продажи наркотиков в клубе Gazgolder возбуждено уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту продажи наркотиков в московском клубе Gazgolder, сообщает 22 февраля РЕН ТВ.

По информации журналистов, 15 декабря 2018 года неизвестный преступник сбыл мужчине пакет с таблетками.

Покупатель хотел перепродать наркотики, но не смог воплотить свой умысел — его задержали стражи порядка на улице Казакова.

Как показала экспертиза, в пакете действительно находились наркотические вещества.

Информация о том, что в клубе Gazgolder торгуют запрещенными веществами, появляется не в первый раз. Так, в сентябре 2018 года СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о продаже наркотиков в заведении «в особо крупном размере». Однако руководство площадки отрицает распространение запрещенных веществ.