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Bloomberg подсчитал «индекс греха» в разных странах

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Фото: TASS/imago/Insidefoto
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Bloomberg провел ежегодное исследование «индекса греха» — экономический показатель, который демонстрирует финансовую доступность «стандартной корзины наркотиков» для жителей разных стран. Исследование опубликовано на сайте агентства 20 февраля.

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В стандартный набор включили грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин. При этом речь не идет только о нелегальном приобретении запрещенных веществ, поскольку некоторые из них разрешены для медицинского употребления в некоторых юрисдикциях. 

Стоимость набора соизмеряли с недельным доходом, который рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год.

Так, дешевле всего обходятся наркотики для жителей Люксембурга. Стандартный набор обходится в $197 или 9% от недельного дохода в $2191. На втором и третьем местах расположились Нидерланды (9,2%) и Уругвай (11,5%). Замыкают пятерку Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). В десятку также вошли Франция и Германия, у которых «индекс греха» составляет почти по 18%. 

Россия заняла 48-е из 50 мест рейтинга, опередив только Китай и Японию. По подсчетам аналитиков получилось, что средненедельный доход россиян составил $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174. В США нужно потратить более 70% недельного дохода в $1202 (44-е место). 

Ранее «Известиям» в «Почте России» рассказали, что в 2018 году было выявлено почти 7,3 тыс. посылок с наркотиками и оружием. При этом распознать запрещенные вещества было достаточно сложно. 

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