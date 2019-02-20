Bloomberg подсчитал «индекс греха» в разных странах

Bloomberg провел ежегодное исследование «индекса греха» — экономический показатель, который демонстрирует финансовую доступность «стандартной корзины наркотиков» для жителей разных стран. Исследование опубликовано на сайте агентства 20 февраля.

В стандартный набор включили грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин. При этом речь не идет только о нелегальном приобретении запрещенных веществ, поскольку некоторые из них разрешены для медицинского употребления в некоторых юрисдикциях.

Стоимость набора соизмеряли с недельным доходом, который рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год.

Так, дешевле всего обходятся наркотики для жителей Люксембурга. Стандартный набор обходится в $197 или 9% от недельного дохода в $2191. На втором и третьем местах расположились Нидерланды (9,2%) и Уругвай (11,5%). Замыкают пятерку Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). В десятку также вошли Франция и Германия, у которых «индекс греха» составляет почти по 18%.

Россия заняла 48-е из 50 мест рейтинга, опередив только Китай и Японию. По подсчетам аналитиков получилось, что средненедельный доход россиян составил $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174. В США нужно потратить более 70% недельного дохода в $1202 (44-е место).

Ранее «Известиям» в «Почте России» рассказали, что в 2018 году было выявлено почти 7,3 тыс. посылок с наркотиками и оружием. При этом распознать запрещенные вещества было достаточно сложно.