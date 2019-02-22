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В ФРГ полиция потеряла цифровые улики против двух педофилов

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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В ФРГ цифровые доказательства в отношении двух педофилов, обвиняемых в сексуальном насилии над 31 ребенком, которым в момент совершения преступления было от 4 до 13 лет, пропали из уголовного дела. Прокуратура обвиняет в педофилии 56­­­­-летнего Андреаса В. и его 33-летнего соседа Марио С. Преступления в отношении детей совершались в небольшом городке Люгде в федеральной земле Северный Рейн–Вестфалия с 2008 года.

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Почти все цифровые доказательства, уличающие мужчин, пропали, а их копии не были сделаны, пишет Daily Mail в пятницу, 22 февраля. Как утверждает издание, доказательная база состояла из 155 компакт–дисков, их изъяли из трейлера Андреаса. Они лежали в чемодане, который пропал из полицейского участка района Липпе. Проверены были только три из 155 носителей. Пропажу доказательств заметили 30 января, последний раз диски видели 20 декабря 2018 года

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль признал, что полицейские не сделали копии всех носителей данных, что является обычной и обязательной процедурой.

«Я ошеломлен, это катастрофа. Это провал полиции. Таких ошибок никогда не должно быть. Жертвам и их семьям я могу только сказать, что мне очень жаль, я снова прошу прощения за это», — сказал он.

По версии прокуратуры, сообщники причастны к более чем 1000 эпизодам насилия в отношении 31 ребенка — 27 девочек и четырех мальчиков. Изнасилования и издевательства на детьми снимались на видео и передавались в даркнет.

Также Андреас В. подозревается в изнасиловании приемной дочери и использовании ее в качестве приманки для заманивания в дом других детей. Оба фигуранта уголовного дела были безработными.

17 февраля стало известно, что папа римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика после того, как церковный суд признал священнослужителя виновным в совершении сексуальных домогательств к подросткам и взрослым.

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