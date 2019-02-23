«Быстро выучил словацкий язык — он похож на русский»

Братиславский «Слован» занял последнее место в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ. Словацкая команда, в значительной степени собранная из хоккеистов, не имевших опыта выступлений в лиге, еще в начале ноября сохраняла шансы на плей-офф. Но несколько длительных серий поражений оставили подопечных Владимира Орсага не у дел.

В составе «Слована» свой дебютный сезон в КХЛ провел российский нападающий Егор Баранов, еще в 2017 году уехавший в Словакию. В интервью «Известиям» 20-летний хоккеист рассказал, как адаптировался в этой стране, и поделился мнением о причинах неудач команды.

— Недавно вы забили ЦСКА в домашнем матче. Это была ваша лучшая игра в сезоне?

— Для меня голы не самое важное. Надеюсь, лучшая игра еще впереди — в следующих сезонах.

— Довольны ли вы своим выступлением и игрой команды?

— Конечно же, я недоволен. Мы на последнем месте. Но стараемся видеть как можно больше позитивных вещей. Мы выиграли несколько матчей в феврале, а также хорошо провели отдельные периоды во встречах против ЦСКА (1:4 и 1:4). К сожалению, большего добиться не удалось. Надеюсь, сумеем извлечь полезный опыт из неудач этого сезона.

— Можно ли было побороться за место в плей-офф после удачного старта?

— Да, можно было. У нас хорошая команда, качественные игроки, но не получилось зацепиться за плей-офф. Я думаю, одним из переломных моментов был конец ноября, когда мы в течение недели проиграли две игры против «Витязя» (2:3 и 2:3 ОТ). При этом в обоих матчах мы выигрывали 2:0 после второго периода, но они смогли отыграться. Думаю, это один из ключевых моментов в сезоне.

— Отсутствие опыта КХЛ сильно сказалось на игре «Слована»?

— Думаю, да. У нас много хоккеистов, не игравших ранее в КХЛ. Пришло немало молодых ребят из словацкой и чешской лиг. Поэтому нам чуть-чуть не удавалось во многих матчах показывать игру, достаточную для побед. При этом уже по ходу сезона мы в отдельных встречах прибавляли и выглядели неплохо.

— Вы сами уже полностью освоились в Словакии?

— Освоился хорошо, ко мне замечательно относятся — как к своему. Язык уже знаю. Он похож на русский, поэтому выучил его быстро. В остальном в бытовом плане жизнь в Словакии не сильно отличается от России.

— Как возник вариант с переездом в Словакию?

— Еще в 18 лет, когда не очень получалось в России, возникла мысль попробовать себя за границей. Поэтому, когда появилось предложение из Словакии, сразу его принял. И так, начиная с местной лиги U-18, дорос до выступления в КХЛ за «Слован».

— Появлялись варианты вернуться в Россию на уровень клубов КХЛ или ВХЛ?

— Нет. Да я и сам пока не смотрю в сторону России. Настроен на выступление в Словакии.

— Чем отличается словацкая школа хоккея от российской?

— Не знаю, потому что не помню себя, когда играл в РФ. Могу сказать конкретно про «Слован» — у нас больше североамериканская школа, чем русская.

— Вас по ходу сезона отправляли в фарм-клуб, и вы играли в чемпионате Словакии. Каков его уровень? Сильно отличается от игр КХЛ?

— У нас много игроков из этой лиги. Ее уровень отличается от КХЛ, но не сильно. В Словакии хорошая, качественная лига.

— Вы бы посоветовали нашим игрокам, не получающим предложений из КХЛ, ехать в Словакию, как сейчас многие едут в Румынию?

— Да, конечно. Думаю, это будет хорошо для всех. Как для игроков, так и для самого словацкого чемпионата. Российские игроки будут стараться поднять уровень словацкой лиги. За это словаки будут давать им простор для игры в хоккей. А уж в «Слован» тем более порекомендовал бы идти. Думаю, в КХЛ клубы не очень различаются в плане предоставления возможности заниматься любимым делом и при этом зарабатывать деньги.