Раненый сотрудник Московского метрополитена доставлен в НИИ имени Склифосовского

Сотрудник Московского метрополитена, раненный в пятницу, 22 февраля, при нападении на станции «Текстильщики» Московского метрополитена, доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом рассказал источник в экстренных службах столицы.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится охранник столичной подземки, сообщает телеканал «360».

Нападение произошло ранее в пятницу, когда безбилетник пытался пройти на платформу. Сотрудники метрополитена остановили его. Мужчина попытался бежать, но в вагоне его настиг полицейский. Произошла потасовка. Нарушитель ударил одного полицейского головой о стену, а второго ранил ножом. Пострадавшим оказался Юрий Валиев 1963 года рождения, сообщает программа РЕН ТВ «Экстренный вызов 112».

Злоумышленник скрылся от стражей порядка на станции «Кузьминки». МВД предупреждает, что он вооружен и представляет опасность.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиск подозреваемого.