Задачи прорывного развития, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, будут решены. Какими бы неподъемными они ни казались скептикам. Это только на первый взгляд их можно счесть нереальными. Но есть все основания полагать, что у Владимира Путина имеются гарантии в реализации и финансовом обеспечении своих поручений.

Послание президента в этом году стало логическим продолжением послания-2018. В предыдущем обращении глава государства помимо социально-экономического анализа дел в стране особое внимание уделил последним достижениям в области вооружений. Он подчеркнул, что разработка Россией новейших военных технологий не представляет никакой угрозы для других стран, она лишь обеспечивает крайне необходимое стратегическое равновесие и безопасность своих территорий и граждан. Миру были продемонстрированы системы отечественного вооружения, не имеющие аналогов.

И уже в 2019 году, достигнув технологических высот в ВПК, Россия перешла на следующий уровень. Она получила время и средства на внутреннее развитие, на решение задач, связанных с повышением качества жизни граждан.

Это не рефлексия, а тщательно продуманная стратегия Владимира Путина. Добиваться задуманного на первом этапе и получать ресурсы и возможности для достижения результата на следующем. Таких вех может быть много. Главное открытие наших международных оппонентов сегодня в том, что русские действуют, имея стратегию. Хотя многие считали, что Россия спонтанно принимает решения, и среднесрочного планирования у нее быть не может.

Конечно, такие системы, как гиперзвуковые ракеты или лазерное оружие, не создаются за год. Заблаговременно, до послания, в строжайшем секрете перед учеными и оружейниками были поставлены дерзкие, почти фантастические задачи. Они успешно реализованы, и мощнейшие системы вооружения уже стоят на боевом дежурстве.

Задачи прорывного развития в социальной сфере, поставленные президентом в послании этого года, тоже будут решены, какими бы неподъемными они ни казались скептикам. Национальные проекты здравоохранения, образования, модернизации транспортной инфраструктуры имеют конкретные сроки выполнения с определением источников финансирования.

Президент дал правительству всего год на достижение результатов, ощутимых для каждого российского гражданина. Надо полагать, что в 2020 году в случае неисполнения поручений президента если не всё правительство, то некоторые члены кабинета министров могут лишиться должностей. И зависеть всё будет от их компетенций и способности мобилизовать россиян к решению таких масштабных задач.

Путин обращался ведь не только к присутствующим в зале парламентариям, министрам, губернаторам. Его посыл скорее шел вглубь России, к ее народу, призывал людей к соучастию в этом большом деле. Потому что добиться скорых качественных изменений в лучшую сторону можно только сообща.

А формальная бездушная бюрократия может задушить любой порыв, и прорыв тоже. Политическим бюрократам и приспособленцам президент адресовал слова о настроении, «с которым лучше к снаряду не подходить».

Драйвер прорыва переходит в субъекты, на места. Туда, где живут люди. На смену архаической модели — когда все сигналы идут из центра — пришла новая, в которой значительно возросла роль региональных игроков. От них ждут идей, инициатив, движения вперед.

— Необходимо сохранить Россию как цивилизацию, основанную на многовековых традициях и ценностях. Необходимо сплотиться и осознанно сделать выбор в пользу солидарного настроя ради развития России, — сказал президент. Эти его слова наилучшим образом передают основную мысль послания.

Особый акцент глава государства сделал на семье и детях. На тех, кто идет за нами. Неудивительно, что внешнеполитические темы практически не звучали. Им было уделено немного внимания в конце выступления — речь шла о некрасивом поведении наших американских партнеров, их выходе из договора РМСД.

С внешним курсом всё определено. Россия наращивает суверенитет. Самое время уделить внимание внутренним проблемам. Многие из них должны быть решены. И двух мнений в этом вопросе быть не может.

Автор — политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

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