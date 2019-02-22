Движение вперед: почему реконструкция БАМа необходима для экономического рывка

Обеспечить рывок в развитии экономики страны призвал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, с которым он выступил в среду, 20 февраля. Одним из таких проектов, способных в прямом смысле потянуть экономику страны вперед, является реконструкция БАМа: тем более, что модернизации этой транспортной артерии президент уделил особое внимание. Почему Байкало-Амурская магистраль приобретает для страны все большее значение, что уже было сделано для ее модернизации и какие цели ставят перед собой строители в 2019 году, разбирались «Известия».

Главная артерия для Дальнего Востока

Байкало-Амурская магистраль — железнодорожная линия, общей протяженностью почти в 4 тыс. км, соединяет Дальний Восток и регионы Сибири с центральной частью страны с середины 1980-х. Это важнейшая транспортная артерия, которая, в том числе, позволяет дальневосточным предприятиям поставлять свою продукцию в центральную часть страны.

Однако в течение последних десятилетий так называемый Восточный полигон — большой транспортный коридор, объединяющий, в том числе, возможности БАМа и Транссиба, — работает не только на решение внутренних задач, но и обеспечивает российских предприятий с внешними рынками. В частности, с Китаем, Индией, Кореей и другими странами АТР, товарооборот с которыми показывал стабильный рост на протяжении последних лет.

Как ранее сообщал единый портал о Дальнем Востоке, к 2017 году до 76% грузов, которые шли через Восточный полигон, были направлены на экспорт: этот показатель показывал стабильный рост с 2008 года.

Существенную роль здесь играет, в том числе, транспортировка угля, спрос на который в странах Юго-Восточной Азии и в Индии продолжает увеличиваться — в октябре 2018-го года стало известно, что, по прогнозам Минэнерго, в горизонте 2025-2030 годов спрос на твердое топливо будет расти в среднем на 100 млн тонн ежегодно при том, что к осени 2018-го общий объем его экспорта составлял более 1,2 млрд тонн.

Новые мощности для полигона

Существенную роль в том, насколько активно будет расти торговый оборот на азиатско—тихоокеанском направлении, играет готовность транспортной инфраструктуры к наращиванию объемов, поэтому еще в 2013 году в РЖД начали масштабную программу по модернизации основных железнодорожных магистралей на Дальнем Востоке. Ожидается, что уже к 2025 году пропускная способность Восточного полигона должна вырасти в 1,5 раза, а объем перевозимых грузов — достичь 210 млн тонн.

— Основная задача комплексного расширения и реконструкции БАМа и Транссиба, которые реализует наша группа компаний, преследует последовательное решение двух ключевых задач. А именно — увеличение пропускной способности трасс, которая, в свою очередь, позволит увеличить скорость движения поездов, а значит, и доставки грузов, — и увеличение так называемой провозной способности, которая позволит увеличивать загрузку следующих по путям составов, — прокомментировал директор Группы Компаний «1520» Алексей Крапивин. — Для этого, в том числе, мы будем расширять или удлинять часть существующих разъездов, заменим существующее железнодорожное полотно на более современное, укрепим существующие мосты и тоннели, а также создадим новые объекты инфраструктуры.

При этом в работе используются самые современные технологии, некоторые из которых создавались специально под нужды программы по модернизации Восточного полигона.

— Проектирование специалистами ведётся с использованием автоматизированных систем — как имеющихся на рынке, так и собственной разработки. Всего при проведении инженерных изысканий и проектировании филиалами Общества используется более 250 программных продуктов, позволяющих выдавать документацию в довольно сжатые сроки, — рассказывает Алексей Тихонов, генеральный директор АО «Росжелдорпроект».

Только в первый год работы, по его словам, филиалам компании удалось разработать около четверти от общего числа проектов, а сейчас утвержденной или готовой к утверждению документацией обеспечены почти 90% объектов Восточного полигона.

Общий объем средств, который планируется вложить в проведение работ с 2013 по 2019 год, составляет 562,4 млрд рублей, из которых 310 млрд рублей будет выделено компанией РЖД, а оставшиеся средства — из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Стратегически важный для развития транспортной инфраструктуры страны проект реализуется РЖД совместно с группой компаний «1520», которая объединяет 45 организаций, специализирующихся в сфере железнодорожного проектирования и строительства, имеющих опыт решения подобных комплексных задач в самых разных регионах.

Вторая жизнь для БАМа

В результате, только в числе достижений 2018 года — строительство и реконструкция почти 40 км путей, завершение проходки нового Байкальского тоннеля, длинна которого составила почти 6,7 км. Всего по итогам года, как рассказали в РЖД, в строй были введены 4,3 км дополнительных главных путей, четыре станции, семь разъездов и 11 малых мостов, не считая десятков других транспортных объектов.

Одна из компаний, входящих в группу «1520» — УК «Бамстроймеханизация». Сейчас ее специалисты работают над строительством и модернизацией 125 объектов на Восточном полигоне.

— В 2018 году сданы в эксплуатацию 28 объектов, из них 19 объектов на Дальневосточной железной дороге и 9 объектов на Забайкальской железной дороге, — рассказывает Александр Чернояров, генеральный директор компании.



В том числе, на линии Бамовская – Тында появились два новых разъезда, оснащенных микропроцессорной системой управления и способных принимать длинносоставные поезда, на станции Уссурийск была открыта первая очередь пункта технического обслуживания локомотивов, следующих к станциям, стоящим на границе с Китаем и Северной Кореей, а на станции Февральск — пункт экипировки тепловозов, который должен облегчить обслуживание тепловозов в условиях Крайнего Севера.

Всего же, как ожидается, к 2019 году на Восточном полигоне будут обновлены около 1,5 тыс. объектов. Только в «Бамстроймеханизации» в этом году планируют начать работы на 31 объекте, включая несколько мостов и два тоннеля. Кроме того, в компании обещают сдать в эксплуатацию еще около 40 объектов — большая часть из них приходится на БАМ, который, кстати, в этом году будет праздновать 45-летие. Не исключено, что к полувековому юбилею легендарная магистраль подойдет уже обновленной полностью.