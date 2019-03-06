С начала года начали работать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Услуга стала коммунальной, а работа с мусором стала относиться к компетенции органов власти субъектов. Именно они принимают решение о введении раздельного накопления отходов и утверждают соответствующий порядок.

Следует отметить, что введение такого сбора мусора — не обязанность, а право региона. Но на мой взгляд, за этим будущее, к этому рано или поздно приходят все развивающиеся страны. В частности, потому что это возможность внести вклад в очищение и сохранение планеты. Кроме того, раздельный сбор мусора создает дополнительные рабочие места на перерабатывающих заводах и в сфере транспортировки мусора.

Однако решение экологических проблем подчас невозможно без работающей финансовой модели. Соответственно, обязывать население разделять отходы по видам целесообразно только при соответствующем экономическом и технологическом обосновании.

Так, введение раздельного накопления должно быть интересно участникам рынка обращения с отходами, а именно должно давать возможность за счет продажи переработанных отходов покрывать свои издержки. Поэтому перед введением раздельного накопления необходимо оценить морфологический состав ТКО, существующую инфраструктуру по обработке и утилизации отходов, оценить транспортные затраты, проработать механизмы ответственности за нарушение правил раздельного накопления отходов.

Сегодня существует несколько вариантов реализации раздельного сбора мусора. Первый — дуальная система. То есть отходы разделяются на две группы: органические и утилизируемые. При этом последние, как правило, дополнительно проходят обработку. Второй — установка контейнеров по количеству видов отходов, востребованных на рынке утилизации. Третий — система организации пунктов приема вторсырья, установки фондоматов.

Большим плюсом от введения новой системы обращения с ТКО для операторов по утилизации отходов является централизация потоков. Это позволяет планировать объемы мусора, которыми могут быть загружены мощности. Раньше система не была налажена, полезные отходы вывозились по договоренности с отдельными многоквартирными домами. Теперь другая ситуация. Если регион решил разделять, то все потребители будут обязаны подключиться к этому.

Раздельное накопление мусора — это, по сути, подготовительная стадия для его переработки. Без развитой инфраструктуры раздельный сбор не эффективен, так как отсутствует выстроенная технологическая цепочка. Да и идеи о его введении приобретают популистский характер.

Сегодня широко обсуждаются государственные механизмы для стимулирования раздельного накопления ТКО. Во-первых, предлагается снизить плату за вывоз сортированных отходов. Законодательно такая возможность существует и сейчас, однако реализацию на практике тормозят действующие санитарные нормы и правила. Они предписывают ежедневно вывозить мусор, в том числе сортированный, но это экономически нецелесообразно. В общеевропейской практике такого нет.

Во-вторых, можно ввести систему наказаний за несоблюдение требований при раздельном накоплении ТКО. Например, высоких штрафов, широко распространенных в мировой практике. В-третьих, ввести термин экотехнопарков и создать для них льготные условия работы.

В-четвертых, нужно развивать систему расширенной ответственности производителей (импортеров) товаров, которая стимулирует ее участников заниматься возвратом использованных вещей и их упаковки во вторичный оборот. В этом случае операторы задействуют целый набор инструментов — не только раздельный сбор у дома, но и автоматы для приема тары, пункты для различных видов вторсырья и т.д.

И наконец, необходимо сделать обязательным экологическое воспитание детей — начиная с садиков и школы. Таким образом, раздельный сбор будет постепенно применяться в большинстве субъектов России параллельно с вводом в эксплуатацию комплексов по обработке и утилизации ТКО.

При этом специфика геополитического расположения нашей страны такова, что нужно особо рассматривать внедрение раздельного сбора в труднодоступных населенных пунктах с неразвитой инфраструктурой по переработке отходов, прежде всего в районах Крайнего Севера. В то же время предпосылки к раздельному сбору отходов сложились во многих регионах, а некоторые из них уже приступили к реализации этой программы — например, Мордовия и Московская область.

Автор — генеральный директор производственной компании

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