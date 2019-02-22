Продлен срок следствия по делу обвиняемого в шпионаже Уилана

Срок следствия по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России, продлен до 28 мая. Об этом агентству «Интерфакс» 22 февраля сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Федеральная служба безопасности просит оставить Уилана под арестом до конца весны. В течение трех месяцев следствие будет продолжать собирать доказательства по делу.

Отмечается также, что эксперты признали иностранца полностью вменяемым, никаких психологических отклонений у него выявлено не было.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря. Позже стало известно, что он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Против иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

3 января московский суд арестовал мужчину, поместив его в СИЗО «Лефортово». Данное решение было признано Мосгорсудом законным. Сам Уилан не считает себя виновным.

В российском МИДе заявили, что посольство Соединенных Штатов в России было своевременно проинформировано о произошедшем. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков позднее прокомментировал выдвигаемые западными СМИ версии о возможном обмене Уилана на задержанных в США россиян. По словам дипломата, на данный момент нет «никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов». Он добавил, что ситуация с подозреваемым в шпионаже иностранцем развивается в строгом соответствии с законодательством России.

На сегодняшний день известно, что помимо американского и канадского гражданства Уилан обладает британским подданством, а также имеет ирландский паспорт.