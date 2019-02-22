Карантин из-за бешенства введен в поселении в ЕАО

В поселке Смидович в Еврейской автономной области (ЕАО) зафиксирован очаг заболевания бешенством, введен карантин. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает управление ветеринарии правительства региона.

«Введен карантин по бешенству на территории поселка Смидович, там подтвержден случай заболевания собаки бешенством», — рассказала агентству ТАСС глава управления Галина Дзюба.

По ее словам, в поселении в настоящий момент проводится вакцинация домашних животных. Владелец собаки проходит профилактическое медикаментозное лечение. Уточняется, что карантин также действует на нескольких улицах в административном центре области Биробиджане: местные власти проводят комплекс противоэпидемических мероприятий после того, как собака укусила жителя города и умерла через 12 дней после этого.

Дзюба добавила, что этот житель прошел лечение, результаты анализов вируса бешенства не выявили. Карантин в городе, как ожидается, снимут в ближайшее время. По ее словам, осенью прошлого года в ЕАО в общей сложности было зафиксировано четыре вспышки бешенства. Тогда же случаи заболевания наблюдались в соседнем Хабаровском крае. Переносчиками болезни стали дикие животные.

18 февраля объявили карантин по бешенству в Азовском районе Омской области. Опасное заболевание было выявлено у одного животного. Во время действия ограничительных мер в муниципалитете запрещена торговля домашними животными, организация выставок кошек и собак, а также вывоз животных за пределы карантинной зоны. Карантин продлится до 7 апреля.