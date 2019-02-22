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Подросток спас провалившегося под лед школьника в Брянской области

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Ученик восьмого класса спас ребенка, который провалился под лед в Брянской области. Подросток вытащил мальчика из полыньи.

Инцидент произошел в поселке Климово. Ученик восьмого класса заметил, что на берегу реки бегают трое детей. Подросток посоветовал ученикам начальной школы не подходить к воде, но младшие ребята не послушались. Один из мальчиков провалился под лед, пишет NASHBRYANSK.RU.

Восьмиклассник сбросил рюкзак, подполз по льду к полынье и вытащил мальчика из воды. Подросток помог ребенку добраться до берега. Здоровью спасенного мальчика ничего не угрожает.

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