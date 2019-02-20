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В Швейцарии после схода лавины удалось спасти четырех человек

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Спасательная операция проходит в горах Швейцарии — там прямо на горнолыжную трассу в Кран-Монтане в кантоне Вале сошла лавина. По словам очевидцев, под снегом находятся более 10 человек. Первыми на поиски бросились сами туристы, которые стали свидетелями схода снежной массы. По предварительным данным, удалось поднять четырех человек. На месте работают два вертолета и спасатели.

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