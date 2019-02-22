МИД оценил рекомендацию ПА ОБСЕ о недопуске наблюдателей на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на рекомендацию парламентской Ассамблеи ОБСЕ о недопуске российских наблюдателей на Украину.

По ее словам, организация поняла — Киев пойдет на провокации. Украинские власти сделают всё, чтобы сорвать объективный контроль за выборами.