В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера

В порту аргентинской столицы Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера «Оркестр» и «Поэзия». Об этом 22 февраля сообщила местная газета Clarin.

По информации издания, корабль «Оркестр», который направлялся в Рио-Де-Жанейро, во время свершения маневров для выхода из порта случайно задел второй теплоход, стоявший на якоре.

Оба суда получили незначительные повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту Внуково частный самолет несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» заходивший на посадку Boeing. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.