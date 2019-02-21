Мемориальную доску воину-афганцу установили в Мурманске

В Мурманске состоялось открытие мемориальной доски Андрею Решетникову, погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане. Мероприятие прошло в школе № 23, в которой учился воин-интернационалист. Решетников подавил четыре огневые точки в бою с мятежниками и получил смертельное ранение.

В рамках проекта «Есть слава, которой не будет забвенья, есть Память, которой не будет конца» в образовательных учреждениях уже установлено 15 мемориальных досок участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. Планируется открытие еще трех памятных объектов, отмечает ИА «Би-порт».

Как сообщалось 17 февраля, в Североморске Мурманской области торжественно открыли мемориальную доску в честь Игоря Портненко, погибшего 25 апреля 1983 года в Республике Афганистан. В последнем бою снайпер уничтожил 20 моджахедов.

Напомним, СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. В общей сложности за девять месяцев, к 15 февраля 1989 года, в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих.