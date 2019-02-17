Прямой эфир

Доску памяти погибшего в Афганистане снайпера открыли в Североморске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Североморске Мурманской области торжественно открыли мемориальную доску в честь Игоря Портненко, погибшего 25 апреля 1983 года в Республике Афганистан. Доска установлена на фасаде Североморского кадетского корпуса, где он учился. 

Портненко проходил службу снайпером в составе ограниченного контингента советских войск, сообщает газета «Мурманский вестник». В последнем бою уничтожил 20 моджахедов. Похоронен на мурманском городском кладбище «Мурмаши». Посмертно награжден орденом Красной Звезды, а также почетным знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа», отмечает ИА «Би-порт».

Напомним, СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Это было сделано «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии».

Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. В общей сложности за девять месяцев в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих. По официальным данным, последним советским военным, прошедшим по мосту Дружбы через границу двух стран, стал генерал-лейтенант Борис Громов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исполнилось 30 лет со дня вывода войск из Афганистана
Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017