Доску памяти погибшего в Афганистане снайпера открыли в Североморске

В Североморске Мурманской области торжественно открыли мемориальную доску в честь Игоря Портненко, погибшего 25 апреля 1983 года в Республике Афганистан. Доска установлена на фасаде Североморского кадетского корпуса, где он учился.

Портненко проходил службу снайпером в составе ограниченного контингента советских войск, сообщает газета «Мурманский вестник». В последнем бою уничтожил 20 моджахедов. Похоронен на мурманском городском кладбище «Мурмаши». Посмертно награжден орденом Красной Звезды, а также почетным знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа», отмечает ИА «Би-порт».

Напомним, СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Это было сделано «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии».

Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. В общей сложности за девять месяцев в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих. По официальным данным, последним советским военным, прошедшим по мосту Дружбы через границу двух стран, стал генерал-лейтенант Борис Громов.