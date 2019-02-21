Названо пять правил безопасного онлайн-шопинга

Эксперты «Роскачества» назвали пять главных правил безопасности онлайн-шопинга, которые позволят пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки — либо курьеру, либо при самовывозе.

Кроме того, любителям делать покупки в интернете посоветовали завести специальную карту, на которую будут поступать деньги только для оплаты конкретной покупки. Также покупателей предупредили о том, что их могут заманить на сайт-двойник популярного интернет-магазина. Как правило, такие интернет-страницы ничем не отличаются от оригинала, кроме одного символа в адресе страницы, сообщает «Экономика сегодня».

Также пользователям советуют следить за защитным прoтоколом — адресная стрoка должна начинаться с символов https://, а все покупки в интернет-магазинах рекомендуют сoвершать в местах с зашифрованным доступом к сети Wi-Fi.

Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 Февраля.