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Названо пять правил безопасного онлайн-шопинга

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Фото: Depositphotos.com
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Эксперты «Роскачества» назвали пять главных правил безопасности онлайн-шопинга, которые позволят пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки — либо курьеру, либо при самовывозе.

Кроме того, любителям делать покупки в интернете посоветовали завести специальную карту, на которую будут поступать деньги только для оплаты конкретной покупки. Также покупателей предупредили о том, что их могут заманить на сайт-двойник популярного интернет-магазина. Как правило, такие интернет-страницы ничем не отличаются от оригинала, кроме одного символа в адресе страницы, сообщает «Экономика сегодня».

Также пользователям советуют следить за защитным прoтоколом — адресная стрoка должна начинаться с символов https://, а все покупки в интернет-магазинах рекомендуют сoвершать в местах с зашифрованным доступом к сети Wi-Fi.

Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 Февраля.

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