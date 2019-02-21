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В Центральной России подешевела красная рыба

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Центральной России снизились оптовые цены на замороженную красную рыбу. Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), с которыми ознакомились «Известия», больше всего подешевела горбуша. В первой половине февраля ее цена составила 130 рублей за кг — это на 32,3% ниже ее стоимости в аналогичном периоде 2018 года.

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По словам руководства ВАРПЭ, причина падения цен в рекордном за всю историю наблюдений улове лососевых в прошлом году. По сведениям Росрыболовства, это свыше 676 тыс. т сырья.

По мнению экспертов, вероятность снижения розничных цен зависит от спроса на подобную продукцию. При этом они отмечают, что к концу первого полугодия торговым сетям придется реализовывать всю свою продукцию до момента истечения срока ее годности.

Однако даже в этом случае падение будет не столь значительным. По оценкам специалистов, красная рыба может подешеветь максимум на 20%. В Росрыболовстве заявили, что оптовые цены уже повлияли на розничные продажи.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 22 февраля.

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