Секреты ЖКХ: данные со счетчиков могут уйти за рубеж

Новые фишки обретают не только смартфоны, но и такие устройства, как приборы учета потребления электроэнергии. И пока смартфонам будущего предсказывают гибкие аккумуляторы, счетчики ждет переход на систему беспроводной передачи информации. Проблема в том, что пока на этом рынке только иностранные игроки, а значит, все данные об энергопотреблении и других показателях будут уходить куда-то за рубеж. Подробнее о том, как «умные технологии» развиваются на рынке ЖКХ, читайте в материале «Известий».

Чужая территория

Одними из первых о внедрении «умных счетчиков» заговорили электроэнергетики — учет расхода и потребления электроэнергии в набившей оскомину сфере ЖКХ очень остро стоит на повестке дня. Минимизация энергопотерь, повышение энергоэффективности жилых домов, зданий и сооружений, дорог и придомовых территорий может сделать более справедливой оплату электроэнергии потребителями, а энергоснабжающим компаниям поможет повысить эффективность.

С точки зрения оборудования, тех же счетчиков, конкуренция на рынке высокая, есть и российские и зарубежные производители. Если же копать глубже, рассматривая весь комплекс «умной» системы учета — протоколы передачи данных, серверы, электронно-компонентную базу и т. д., то оказывается, что на рынке доминируют американские и европейские компании. Соответственно, весь объем данных об энергопотреблении, как и патентные отчисления, находятся вне российской юрисдикции.

Особый интерес не только в сфере ЖКХ, но и Интернета вещей в целом связан с развитием беспроводной телематики. Это когда «умные приборы» учета и датчики передают данные без проводов, а также позволяют управлять ресурсами (например, электроэнергией) на расстоянии. Принцип прост, количество датчиков и приборов учета кратно растет, и подсоединить их все к проводам просто физически невозможно.

Наш ход

Очевидно, что за будущий рынок развернется нешуточная борьба. У российских разработчиков уже есть, чем похвастаться. Не так давно компания «Современные Радио Технологии» (СРТ) объявила, что выводит на рынок собственный чип для умных приборов учета, в том числе и для умных счетчиков электроэнергии. Разработчики заявляют, что новый чип полностью российский и будет работать на российском же протоколе передачи данных XNB, разработанном все тем же СРТ.

Компания уже активно внедряет свой протокол передачи данных XNB на устройства различных производителей. Сегодня в сети компании работает порядка 300 тыс. устройств, а ее решения в области беспроводной телематики представлены в 50 регионах РФ и 5 странах ближнего зарубежья. Но, только став резидентом Сколково и получив инвестиции от частного бизнеса, технология XNB стала претендовать на масштабность. И тут же вызвала упреки в попытке монополизировать рынок умных счетчиков электроэнергии.

Монополия, зато своя

Производители оборудования и операторы связи вправе сами выбирать на какой технологии внедрять свою продукцию и услуги, так что разговоры о монополии тут не уместны, считает Сергей Калугин, глава компании Город.РФ (дочернее общество ВЭФ.РФ), занимающейся развитием технологий «умного города».

«Производители оборудования и телеком-компании сегодня могут выбрать различные технологии передачи данных, исходя из требований надежности, безопасности и цены, — говорит он. — Это прозрачный рыночный механизм, где преуспевают лучшие. Беспроводная телематика — относительно новый тренд на этом рынке, но и на нем уже есть интересные отечественные разработки. СРТ и их протокол XNB — многообещающая технология, которая уже работает, а новый чип даст ей ощутимое конкурентное преимущество, в том числе и для использования операторами связи». Калугин подчеркнул, что он рассматривает XNB как «перспективную для внедрения отечественную разработку».

Внедрение протокола и чипа от СРТ может резко повысить градус конкуренции на рынке с иностранными производителями софта, что полностью укладывается в политику импортозамещения технологий. Примечательно, что западные страны напоказ ограничивают технологическое партнерство с Россией, но при этом санкции странным образом не касаются тех отраслей, где Запад может получить доступ к важным данным.

Попортили планы

Дело в том, что сегодня операторы связи в большинстве случаев ведут строительство сетей Интернета вещей (IoT) на базе технологии LoRa — запатентованном компанией Semtech (США) закрытом протоколе передачи данных. Более того, базовое ПО для таких сетей разрабатывается французской компанией Actility, а собираемые данные (включая персональные) в России передаются в нелицензируемом диапазоне частот. Это накладывает ряд ограничений на возможность использования технологии для отечественного энергетического сектора, включая электроэнергетику и сферу ЖКХ, несет риски для государства, бизнеса и потребителей.

В отличие от LoRa протокол XNB работает на базе технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия) — беспроводной технологии передачи малых объемов данных на дальние расстояния, разработанной для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и IoT для простых датчиков, счетчиков и сенсоров. Российский протокол передачи данных и сертифицированный чип позволят исключить несанкционированную передачу данных (от передачи данных на «чужие» сервера, до управления взрывными устройствами на сетях IoT), возможность несанкционированного вмешательства со стороны третьих лиц и перехвата управления над устройствами обеспечения ресурсоснабжения (газ, электричество, вода, тепло), а также обеспечит функциональную и технологическую независимость от иностранных поставщиков оборудования и ПО.

Генеральный директор ООО «СРТ» Денис Симакин видит в разработке шанс на замещение иностранной электронно-компонентной базы. «Наши решения для зарождающегося рынка Интернета вещей особенно актуальны для тех сфер, где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать. Учет электроэнергии как раз является такой сферой, а наша система полностью российская и работает в российской юрисдикции, — объясняет Симакин. — Поэтому есть технологическая прозрачность, и нет риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде». По его словам, для собственного производства чипы уже появятся в конце второго квартала этого года. А для широкого рынка технология будет доступна отечественным компаниям уже в начале 2020-го.

Добротный старт

Рынок умных счетчиков электроэнергии — только начало масштабного внедрения технологий IoT в нашу жизнь. Если смотреть более широко, технология и чип СРТ могут быть интересны рынку для развития энергетики, базовой и транспортной инфраструктуры. С учетом специфики технологии, ее энергоэффективности и способности передавать защищенные данные на большие расстояния, она интересна и операторам связи.

«Беспроводная передача защищенного трафика может быть очень востребована на удаленных и труднодоступных объектах транспортной инфраструктуры. XNB в этом смысле представляет для нас прямой интерес, учитывая заявленное разработчиком качество передачи и защиты данных», — заявили в пресс-службе оператора связи АО «Компания ТрансТелеКом». Там прогнозируют, что интерес к протоколу XNB и разрабатываемому чипу будет только расти. Расти будет и конкуренция на этом рынке, уверены в ТрансТелеКом.

СРТ и их технология — лишь один из примеров удачного старта российского стартапа на новых рынках. Подобных технологий могут быть сотни, и все они найдут применение в новом технологическом укладе. Ни объем рынков, ни количество нужных технологий пока точно не известны, поэтому свои силы может попробовать каждый. Вопрос конкуренции никто не снимал, но с учетом стратегической важности новых рынков приоритет, конечно же, будет у российских компаний. Точно также поступают и другие страны, буквально выращивая критические технологии в своей юрисдикции, а потом еще и экспортируя их.

С точки зрения повседневной жизни уже очевидно, что также как раньше мы заказывали и оплачивали через личный кабинет в мобильном телефоне нужный объем трафика в сети Интернет и услуги сотовой связи, совсем скоро сможем заказывать и оплачивать электричество, воду газ и многое другое. Важно, что с помощью новых технологий каждый человек сможет управлять собственной экосистемой через программную среду, экономя время, свои деньги и, конечно, моральные силы.