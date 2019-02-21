НМГ станет генеральным партнером VII премии АПКиТ

Крупнейший в России частный медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) станет партнером VII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Церемония вручения награды состоится 27 марта.

Как отмечается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, таким образом, НМГ и АПКиТ расширяют спектр своего сотрудничества, направленного на развитие киноиндустрии в России.

«Мы рады, что именно Национальная Медиа Группа — серьезный участник индустрии кино и телевидения — поддерживает проведение VII Премии АПКиТ. И благодарны НМГ, что она вместе с нами стремится провести красивую запоминающуюся церемонию, которая, надеемся, является дополнительным стимулом для всех производителей аудиовизуального контента создавать еще больше качественных проектов», — заявила исполнительный директор Ассоциации продюсеров Ольга Жукова.

В начале 2019 года ведущий российский производитель телефильмов и сериалов Art Pictures Vision (на 80% принадлежит НМГ) вошел в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Представители компании отмечают, что вступление в авторитетную отраслевую ассоциацию позволит НМГ и профильным компаниям холдинга расширить присутствие в секторе кинопроизводства.