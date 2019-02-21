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Загитова вышла на тренировку вместе с собакой

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Фото: Instagram/tutberidze.eteri
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Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова во время тренировки в ледовом дворце «Хрустальный» вышла на каток в сопровождении своей собаки. Видео в Instagram опубликовала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!!!» — написала Тутберидзе.

Акита-ину по кличке Масару Загитовой подарил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ, после победы спортсменки на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, напоминает «Газета.ру».

4 февраля сообщалось, что победительница юниорского чемпионата по фигурному катанию Александра Трусова в произвольной программе на 8 баллов превзошла мировой рекорд Загитовой. За свой прокат девушка получила 164,44 балла.

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