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Инклюзивную секцию по фигурному катанию открыли в Красноярске

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В Красноярске появилась инклюзивная секция по фигурному катанию. Ее могут посещать все дети, независимо от их состояния здоровья. Занятия проходят в школе № 34. Их посещают 20 первоклассников, пятеро из которых — ученики с повышенными потребностями.

Так, среди юных фигуристов есть аутисты, дети со слабым зрением, задержкой психического развития и логопедическими проблемами. С ними занимается эксперт московского института проблем образовательной политики «Эврика» Виктория Стеблецова.

Прежде всего детей учат правильно падать и правильно ходить по катку. Следующая задача — научиться скользить и делать на коньках элементарные упражнения: фонарики, саночки и пистолет. После этого перед детьми будет поставлена задача освоить танцы на льду.

По словам Стеблецовой, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, самое главное то, что дети занимаются спортом все вместе, независимо от состояния здоровья. Ребята работают в команде, учатся договариваться и находить общий язык.

В главном управлении образования Красноярска отметили, что инклюзивное образование начало активно развиваться в городе около 5 лет назад. Так, в начале этого учебного года в одном из городских лицеев открыли зал шавасаны. Уроки посещают более 100 детей, половина из них — с повышенными потребностями.

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