Прямой эфир

Полуторавековую книгу рецептов подарили музею в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей истории Кандалакши (Мурманская область) пополнился новыми экспонатами. Книгу и открытки в фонд музея передала местная жительница.

Новым экспонатом музея стала поваренная книга, которая была издана в 1874 году. Она содержит 500 рецептов повседневных блюд, которые разделены на 365 дней года. Книга была издана в Санкт-Петербурге, пишет ИА FlashNord.

Сотрудники музея опубликовали для посетителей рецепты анисового супа, фаршированного леща и сальника. По данным специалистов, книга содержит множество интересных идей простых блюд,

Помимо книги, жительница Кандалакши подарила музею открытку 1905 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выставку «Культура и искусство древнего Пскова» создадут в псковском музее
Музей Тропинина отметит 50-летие выставкой самых значимых работ своего фонда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017