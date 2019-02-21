Полуторавековую книгу рецептов подарили музею в Мурманской области

Музей истории Кандалакши (Мурманская область) пополнился новыми экспонатами. Книгу и открытки в фонд музея передала местная жительница.

Новым экспонатом музея стала поваренная книга, которая была издана в 1874 году. Она содержит 500 рецептов повседневных блюд, которые разделены на 365 дней года. Книга была издана в Санкт-Петербурге, пишет ИА FlashNord.

Сотрудники музея опубликовали для посетителей рецепты анисового супа, фаршированного леща и сальника. По данным специалистов, книга содержит множество интересных идей простых блюд,

Помимо книги, жительница Кандалакши подарила музею открытку 1905 года.