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Власти Исландии продлили разрешение на китовую охоту

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Olaf Krüge
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Исландское правительство продлило разрешение на китовую охоту на следующие пять лет. Об этом сообщает Sveriges Radio.

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Разрешение на продолжение добычи китов подписал министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон, несмотря на критику со стороны мировой общественности. Так, по результатам опросов, большинство населения Исландии выступают против китовой охоты, пишет RT.

Как пишет «РИА Новости», годовая квота составит 209 китов финвалов и 217 малых полосатиков. Уточняется, что охота на них существенно не влияет на популяцию. Правительство утверждает, что добыча ведется ответственно, под надзором и в соответствии с результатами научных исследований.

Охота на китов возобновилась в Исландии больше 10 лет назад, и с тех пор в отношении страны введены санкции США. Помимо Исландии, китовая охота ведется в Норвегии, а также в конце 2018 года о намерении ее возобновить заявила Япония.

Как пишет телеканал «360», мораторий на коммерческую добычу китов Международная китобойная комиссия установила в 1986 году. Добычей китов продолжили заниматься Исландия, Гренландия, Норвегия и Фарерские острова.

Ранее 21 февраля сообщалось, охотника из Германии суд лишил лицензии на огнестрельное оружие после того, как его подстрелила собственная собака.

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