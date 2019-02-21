Управленческий конкурс стартовал на Сахалине

На Сахалине начался управленческий конкурс «Команда Сахалинской области». Инициатива его проведения принадлежит врио губернатора Валерию Лимаренко, который считает, что региону необходимо серьезное кадровое обновление.

Основная цель конкурса — отбор специалистов нового поколения для их трудоустройства и развития в области. Принять участие в состязании могут молодые управленцы и профессионалы в возрасте от 20 до 45 лет, а также студенты. Кандидаты должны зарегистрироваться на сайте проекта и до 17 марта написать эссе.

Подобный кадровый конкурс на Дальнем Востоке проходит впервые. У других регионов уже есть подобный опыт. Так, в 2018 году в рамках конкурса «Мой Дагестан» должности получил 31 победитель из 54. В Кабардино-Балкарии также состоялся проект для поиска кадров «Новая высота», отмечает ИА SakhalinMedia.

В конце января 2019 года во Владивостоке начался дальневосточный региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России».