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Управленческий конкурс стартовал на Сахалине

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На Сахалине начался управленческий конкурс «Команда Сахалинской области». Инициатива его проведения принадлежит врио губернатора Валерию Лимаренко, который считает, что региону необходимо серьезное кадровое обновление.

Основная цель конкурса — отбор специалистов нового поколения для их трудоустройства и развития в области. Принять участие в состязании могут молодые управленцы и профессионалы в возрасте от 20 до 45 лет, а также студенты. Кандидаты должны зарегистрироваться на сайте проекта и до 17 марта написать эссе.

Подобный кадровый конкурс на Дальнем Востоке проходит впервые. У других регионов уже есть подобный опыт. Так, в 2018 году в рамках конкурса «Мой Дагестан» должности получил 31 победитель из 54. В Кабардино-Балкарии также состоялся проект для поиска кадров «Новая высота», отмечает ИА SakhalinMedia.

В конце января 2019 года во Владивостоке начался дальневосточный региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России».

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