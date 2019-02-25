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В послании Федеральному собранию президент призвал развивать региональный туризм и повышать привлекательность России для иностранных путешественников. Локомотивом развития этого направления может стать гастротуризм. Бешбармак из Башкирии, донская уха из Черноземья или гедлибже из Кабардино-Балкарии достойны того, чтобы заявить о них миру.

Вариант изучения страны «через желудок» — далеко не самый спорный. Без кухни Италии, Франции, Греции мы воспринимали бы эти государства абсолютно иначе. Во Франции даже запущен государственный проект «Гастрономические города», а в Индонезии разработана трехсторонняя концепция, где выделены сразу три общих центра для путешественников: пища, культура и история.

Всемирная туристская организация под эгидой ООН (UNWTO) выделила гастротуризм в отдельное направление еще в 2015 году. По данным UNWTO, 88% профессионалов индустрии считают, что развитие локальной гастрономии позволяет сделать страну туристическим брендом, где основой становится региональный специалитет — местный продукт. 40% путешественников считают знакомство с национальной кухней главным мотивом поездки и готовы потратить на это более четверти от своего выездного бюджета.

Сейчас самые известные для иностранцев русские блюда — борщ, водка и черная икра, показало наше исследование. Это клише. Мне кажется важным донести информацию о величине, качестве и эксклюзивности хлебосольного «русского стола», сделать его глобальным социокультурным трендом. Именно поэтому наша задача  проводить поиск и исследование региональных специалитетов блюд, характерных для определенной территории в историческом ее развитии, ставших уже «национальными». И мы считаем возможным предложить перечень таких гастробрендов на рассмотрение ЮНЕСКО для их включения в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества.

На изучение ценностей нашей национальной кухни меня всегда вдохновляли ее разнообразие и одновременно аутентичность, принадлежность конкретных блюд народностям, территориям, культурным обычаям. Для нашей Родины блюдо определенной локации — отличительный знак местности, как природные ландшафты. И мне всегда казалось откровенной несправедливостью, что об исторически и гастрономически бесценных рецептах региона или этноса мало знают в собственной стране и почти ничего за рубежом.

Кроме того, при современном развитии транспортной инфраструктуры и реконструкции, открытии новых российских аэропортов гастромаршруты становятся доступнее, аккумулируясь с другими туристскими интересами. Они могут стать и влиятельным направлением экотуризма (включая заповедные территории с собственными специалитетами местности), популярного сегодня на всей планете.

Гастротуризм в мировом опыте — пример устойчивой интеграции национальных и региональных экономик, культурный и коммерческий драйвер. Он предполагает тесные связи с фермерскими и экохозяйствами; посещения ресторанов, аутентичных заведений различного профиля, фестивалей и ярмарок; участие в дегустациях и мастер-классах. Все эти формации исключают сезонность, риски заездов только, например, «летних» туристов, потому что и зимой для вас приготовят лучшие блюда. 

«Съедобное достояние» нашей страны заслуживает отраслевого статуса на Родине, самой широкой пробы в мире и абсолютного исторического признания. Гастрономическая дипломатия — это не просто слова, это реальный инструмент сближения стран и народов.

Автор — председатель правления Ассоциации культурно-гастрономического туризма России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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