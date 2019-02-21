Кейн стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард хоккейного клуба «Чикаго» Патрик Кейн стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В матче с «Детройтом», который завершился со счетом 5:4 в овертайме, 30-летний американец забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Также в прошедшем матче он продлил свою результативную серию до 19 игр. В настоящее время в его активе 92 (38+54) очка. Кейн на семь очков отстает от Никиты Кучерова из «Тампы» в списке лучших бомбардиров, а в списке лучших снайперов — на четыре шайбы от Александра Овечкина из «Вашингтона», пишет «Советский спорт».

Второй звездой дня назвали нападающего «Колорадо» Карла Седерберга, который заработал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом» (7:1). Третьей звездой игрового дня НХЛ стал вратарь «Бостона» Ярослав Галак. В ходе матча с «Вегасом» (3:2 Б) 33-летний хоккеист словацкого происхождения отразил 31 бросок по воротам из 33 (93,9%), чем помог команде одержать седьмую победу подряд, пишет «Спорт-Экспресс».