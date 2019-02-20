Малкин сравнялся с Дацюком по числу голевых передач в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнялся с Павлом Дацюком по количеству сделанных голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет RT.

Счет сравнять удалось благодаря голевой передаче, которую Малкин оформил в игре против «Нью-Джерси», пишет «Спорт-Экспресс». Теперь в активе форварда — 604 голевых паса, в результате чего он делит с Дацюком третье место по числу передач среди российских хоккеистов НХЛ. Первую и вторую строчки занимают и Сергей Федеров с 696 пасами и Сергей Зубов с 619 пасами.

Ранее 20 февраля в НХЛ назвали имена трех звезд игрового дня. Ими стали форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райли, голкипер «Анахайма» Райан Миллер и форварда «Флориды» Джонатан Юбердо.