Прямой эфир

Малкин сравнялся с Дацюком по числу голевых передач в НХЛ

0
Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнялся с Павлом Дацюком по количеству сделанных голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет RT.

Счет сравнять удалось благодаря голевой передаче, которую Малкин оформил в игре против «Нью-Джерси», пишет «Спорт-Экспресс». Теперь в активе форварда — 604 голевых паса, в результате чего он делит с Дацюком третье место по числу передач среди российских хоккеистов НХЛ. Первую и вторую строчки занимают и Сергей Федеров с 696 пасами и Сергей Зубов с 619 пасами.

Ранее 20 февраля в НХЛ назвали имена трех звезд игрового дня. Ими стали форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райли, голкипер «Анахайма» Райан Миллер и форварда «Флориды» Джонатан Юбердо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Малкин во время матча подрался со Стэмпкосом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017