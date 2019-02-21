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Герб и флаг официально зарегистрированы в Псковской области

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Геральдический совет при президенте РФ официально зарегистрировал герб и флаг Псковской области. Регион получил соответствующее свидетельство.

Совет возглавлял государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. Герб и флаг Псковской области внесены в государственный геральдический регистр Российской Федерации, символике присвоен регистрационный номер. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Псковская область была единственным регионом страны без собственного флага и гимна. Герб при этом не соответствовал геральдическим требованиям. Работа по утверждению официальных символов региона началась по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Эскизы составлялись при активном участии общественности, искусствоведов, сотрудников архивов и музейных специалистов.

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