Герб и флаг официально зарегистрированы в Псковской области

Геральдический совет при президенте РФ официально зарегистрировал герб и флаг Псковской области. Регион получил соответствующее свидетельство.

Совет возглавлял государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. Герб и флаг Псковской области внесены в государственный геральдический регистр Российской Федерации, символике присвоен регистрационный номер. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Псковская область была единственным регионом страны без собственного флага и гимна. Герб при этом не соответствовал геральдическим требованиям. Работа по утверждению официальных символов региона началась по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Эскизы составлялись при активном участии общественности, искусствоведов, сотрудников архивов и музейных специалистов.