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Фильм о событиях XVIII века будут снимать летом в Псковской области

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В Пскове на базе городского молодежного центра на улице Горького проходит кастинг актеров массовых сцен для съемки исторического фильма.

Как передает Псковская Лента Новостей, к участию приглашаются все желающие. Однако для отдельных ролей предпочтение отдается людям, имеющим или готовым отрастить длинные волосы и бороду. Съемки картины о событиях XVIII века запланированы на июнь-июль в Псковской области.

В конце января генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали договор о сотрудничестве. Киностудия организует съемки на территории республики. Речь идет о таких проектах, как художественный фильм о человеке и его сложном духовном выборе, а также серии картин об истории Древней Руси.

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