Наркоторговцев с 630 кг запрещенных веществ поймали в Мексике
В Мексике задержали банду наркоторговцев.
Контрабандисты пытались уйти от полиции на сверхскоростном катере. На борту судна правоохранители обнаружили 630 кг наркотиков.
15 преступников арестованы — среди них граждане Мексики, Эквадора и Колумбии.
В Мексике задержали банду наркоторговцев.
Контрабандисты пытались уйти от полиции на сверхскоростном катере. На борту судна правоохранители обнаружили 630 кг наркотиков.
15 преступников арестованы — среди них граждане Мексики, Эквадора и Колумбии.