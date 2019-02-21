Прямой эфир

Реестр азартных игроков появится в России

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина, с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении в данный список.

Также в список войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны.

При этом граждане, добровольно включившие себя в этот перечень, смогут ограничить свои ставки.

Подать заявление об исключении из списка можно будет только через год после включения в него.

Сами хозяева букмекерских контор считают, что среди их клиентов лишь 1–2% игроманов, но эксперты считают, что этот показатель больше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сберегательный бан: в России появится реестр азартных игроков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook ведет черный список угрожающих компании пользователей
Минфин попросят упорядочить деятельность букмекеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017