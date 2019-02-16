Facebook ведет черный список угрожающих компании пользователей

Американская компания Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять для нее угрозу, и отслеживает их геолокацию. В список могут попасть как агрессивно настроенные пользователи, так и бывшие сотрудники компании, недовольные увольнением. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Один из юзеров написал в социальной сети сообщение с текстом «Завтра вы все заплатите». Служба безопасности отследила, что юзер находится в той же стране, где и офис, которому он угрожал, после чего уведомила о возможной угрозе местные правоохранительные органы.

Компания отмечает, что таким образом Facebook реагирует на любую опасность, которая может грозить офисам, сотрудникам или ее руководству. Отслеживание геолокации людей с помощью приложения соцсети на смартфонах начинается только в исключительных случаях.

Список, который ведет служба безопасности, был создан в 2008 году и называется «Под наблюдением» (Be on lookout). На данный момент в нем насчитывается несколько сотен людей. Попасть в него могут все, кто опубликует комментарий с угрозами под публикацией руководства соцсети, и те, кто долгое время шлет в адрес компании провокационные письма.

Конкретного протокола, что именно можно считать реальной угрозой, в компании нет, однако решения принимаются относительно конкретных обстоятельств каждого случая. Многие из пользователей, находящихся в списке, даже не знают, что попали в него. Старший консультант Incident Management Group Тим Брэдли считает, что пример Facebook в случае с обеспечением безопасности компании и сотрудников является уникальным. По его словам, защита персонала должна находиться на первом месте.

15 февраля стало известно, что правительство США намерено оштрафовать компанию Facebook Inc. на несколько миллиардов долларов за провалы в политике конфиденциальности