Дорогу Хмелевка–Теплое начинают ремонтировать в Липецкой области

С 21 февраля и на период реконструкции трассы Липецк–Данков на участке Хмелевка–Теплое в Лебедянском районе Липецкой области движение автотранспорта будет пущено по временной объездной автодороге, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

На всем протяжении объездной автодороги устанавливается ограничение скорости движения транспортных средств до 20 км/ч. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения, для выявления нарушений скоростного режима на данном участке будут установлены мобильные комплексы фотовидеофиксации, передает Lipetskmedia.

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах. Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4–5 до 12 лет.