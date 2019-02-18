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Более 200 км двух федеральных трасс отремонтируют в Якутии в 2019 году

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В Республике Саха (Якутия) в 2019 году планируют привести в порядок более 200 км трасс А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». Наиболее ожидаемым событием станет ввод в эксплуатацию моста через реку Марху на 756-м км трассы «Вилюй».

Как сообщили ИА YakutiaMedia в ФКУ Упрдор «Вилюй», в границах Якутии будет отремонтировано 108,2 км трассы «Вилюй» и 86 км трассы «Колыма». Ремонт еще 21 км «Колымы» пройдет на территории Магаданской области.

Самым ожидаемым событием станет ввод самого крупного в Якутии моста. Он соединяет берега реки Мархи и достигает 560 м в длину. Проект также предусматривает строительство двух малых мостов и шестикилометрового участка с асфальтобетонным покрытием. Открытие сооружения позволит ликвидировать одну из ледовых переправ.

Помимо этого, в этом году планируют начать проектно-изыскательные работы на устройство освещения на трассах А-331и Р-504. К монтажу линий приступят в 2021 году. Также до конца этого года в семи улусах республики появятся десять комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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