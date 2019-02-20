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Минтранс поддержал отмену субсидий для иностранных перевозчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минтранс поддержал обращение российских перевозчиков об отмене льгот для иностранных конкурентов, рассказали «Известиям» в ведомстве. Речь идет о возмещении государством грузоотправителям до 80% логистических расходов на транспортировку экспортируемой машиностроительной продукции. В случае принятия инициативы право на получение субсидии получат лишь те, кто сотрудничает с компаниями из РФ.

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По словам экспертов, мера позволит увеличить объем перевозок, но повысит их стоимость. Кроме того, в этом случае следует ожидать ответных мер со стороны зарубежных государств. В целом же идея соответствует курсу государства на увеличение российского экспорта. Однако размер компенсаций должен быть индивидуальным, с учетом вида доставляемой продукции и дальности перевозки.

В прошлом году объемы международных автомобильных перевозок достигли 32,6 млн т. Более половины из них выполнялись зарубежными компаниями.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 21 февраля.

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