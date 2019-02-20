Необходимость ежегодного обращения президента к Федеральному собранию отражена в российской Конституции. Именно поэтому, вне зависимости от привходящих обстоятельств, глава государства должен раз в год публично представлять свой взгляд на ключевые проблемы развития страны. Так как такое выступление практически не имеет шансов пройти незамеченным — его ждет и население, и бизнес, то власть вынуждена формулировать как оценки сложившейся в экономике и политике ситуации, так предлагать пути решения накопившихся проблем.

И это хорошо, потому что при подготовке послания создаются условия для регулярного, детального и непредвзятого анализа происходящего, оценки деятельности ключевых ведомств, поиска новых решений. Каждое послание — это еще и шанс для корректировки экономической политики, так как оно всегда сопровождается соответствующим набором конкретных поручений президента, связанных с изменением законодательной базы, действий правительства и так далее.

Предыдущее послание запомнилось широкой публике прежде всего демонстрацией возросших оборонных возможностей России. На этом фоне его первая часть, посвященная экономике, несколько поблекла, но именно в ней впервые был сформулирован комплекс достаточно амбициозных приоритетов на новый президентский срок. В последующем эти ориентиры были уточнены в указе президента от 7 мая 2018 года.

В новом послании президент еще раз констатировал, что без высоких темпов роста невозможно решить проблемы, стоящие перед страной. Одновременно с этим вновь прозвучал тезис о необходимости сохранения макроэкономической стабильности. Тут есть очевидное противоречие, которое состоит в том, что жесткие рамки параметров макроэкономической стабилизации неизбежно сдерживают внутренний спрос, в том числе инвестиционный. Однако в выступлении было сказано, что нормативы резервирования в экономической системе теперь обеспечены. И можно ожидать, что больше средств будет расходоваться на решение задач по повышению темпов и качества экономического роста.

Ключевой болевой точкой российской экономики сейчас являются реальные доходы населения, которые продолжают снижаться уже шестой год подряд. Не случайно, что именно этой теме президент посвятил вводную часть послания. Нужно сказать, что были затронуты наиболее острые вопросы борьбы с бедностью, социальной поддержки семей, уровня жизни пенсионеров. С учетом того что спрос населения является самой крупной составляющей российского ВВП (почти 50%), такие меры должны оказать положительное влияние на развитие экономики. Да и нет сомнений, что необходимые финансовые ресурсы уже найдены Министерством финансов. В целом на эти направления предлагается дополнительно израсходовать несколько сотен миллиардов рублей. Еще раз президент подтвердил требование к росту оплаты труда в бюджетном секторе и решимость поддерживать уровни доходов его работников.

Озвученные меры по защите бизнеса можно назвать правильными и своевременными. Однако есть опасения, что, как это не раз бывало ранее, неповоротливый маховик российской бюрократии сведет благие пожелания руководства на нет. И всё же будем надеяться, что этого не произойдет.

Отдельный раздел был посвящен экологическим проблемам. Здесь стоило бы отметить, что в нем говорилось в основном о сохранении природы и снижении экологического ущерба. Но ведь вопросы экологии в современном мире — это прежде всего вопросы развития экономики, создания целых секторов, ориентированных на решение экологических проблем. Это не только и не столько про расходы, сколько про возможные доходы, которые могут формироваться в этом секторе экономики. К сожалению, такого понимания комплексности вклада экологии в увеличение ВВП пока нет.

В целом же ожидания относительно того, что послание будет развивать идеи, выдвинутые в 2018 году, оправдались. В связи с этим наиболее ценными были конкретные меры в области развития экономики и повышения уровня жизни людей. Но их проработка находится уже в компетенции парламента.

Автор — замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

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