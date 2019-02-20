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Нижегородская область стала лидером в ПФО по производству льна

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Нижегородская область стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по производству льна в 2018 году. При этом производства зерна сократилось на 13,1%. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону Галина Полякова.

Так, в прошлом году в области произвели 3,4 тыс. т льна, что в 1,5 раза больше показателя 2017 года. Также на 2,4% было произведено больше картофеля — показатель составил 757,6 тыс. т. В целом овощей было собрано на 6,6% меньше уровня 2017 года, пишет ИА «НьюсНН».

Между тем, производства зерна на территории региона сократилось на 13,1% и составило 1,2 млн т. В сфере животноводства было произведено 141,7 тыс. т скота и птицы на убой, что составляет на 0,6% меньше показателя 2017 года.

Полякова отметила, что среди регионов Приволжского округа Нижегородская область находилась на седьмом месте по производству молока и на десятом месте по производству скота и птицы. По производству яиц область занимает второе место после Республики Мордовия.

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