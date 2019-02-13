Новую овцеферму на 2 тыс. голов построят в Нижегородской области

В Лысковском районе Нижегородской области планируют построить овцеферму на 2 тыс. голов. Предприятие будет заниматься производством молока, сообщает пресс-служба правительства области.

По данным регионального Минсельхоза, на данный момент в овцеводческих помещениях будущей фермы проведена реконструкция, специалисты завершают внутреннюю отделку и монтаж необходимого оборудования.

Предполагается, что первая партия овец прибудет уже в апреле этого года. В общей сложности овцеферма будет на 2 тыс. голов, пишет ИА «НьюсНН».

Как отметил глава региона Глеб Никитин, перечень получателей субсидий по программе «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области» планируют расширить.

Так, с 2019 года господдержку в виде субсидий также смогут получить те хозяйства, у которых в планах строительство или реконструкция объектов по содержанию мелкого рогатого скота. Помимо этого, денежные средства могут быть направлены на создание вспомогательных производственных зданий на имеющихся площадках по производству молока.

Всего на программу выделено порядка 545 млн рублей.