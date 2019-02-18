Урожай зерна планируют увеличить в Тамбовской области

Власти Тамбовской области рассчитывают на увеличение урожая зерна в 2019 году. Улучшения показателей планируется достигнуть за счет увеличения площади посевов.

По прогнозам региональной администрации, урожайность может увеличиться до 3,37 млн т, то есть на 10% по сравнению с показателями 2018 года. Производители увеличат посевные площади пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По сравнению с прошлым сезоном на 7% увеличена площадь посевов озимых культур. Рассчитывать на хороший урожай позволяет применение большего объема минеральных удобрений.

По производству зерна Тамбовская область занимает десятое место по России. Зерновые культуры составляют порядка 49% объема экспорта продукции растениеводства и животноводства региона.