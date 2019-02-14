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Тамбовская область увеличила производство мяса

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Рост производства мяса зафиксирован в Тамбовской области по итогам 2018 года. Предприятия произвели почти 514 тыс. т продукции.

По данным Тамбовстата, рост по сравнению с 2017 годом составил 12,2%. Предприятия произвели 315,2 тыс. т мяса птицы, около 195 тыс. т свинины, а также 3,2 тыс. т мяса крупного рогатого скота. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Увеличение объемов производства зафиксировано на предприятиях в 11 районах Тамбовской области. Кроме того, эксперты сообщают об увеличении производства молока до 73,4 тыс. т, что больше показателя 2017 года на 10,5%.

По данным на 1 января 2019 года, организации региона содержат 895 тыс. свиней, 13 млн птиц и 13,5 тыс. коров.

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