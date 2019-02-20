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Зидан выдвинул условия «Челси»

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Фото: РИА Новости
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Экс-главный тренер мадридского ФК «Реал» Зинедин Зидан выдвинул «Челси» два условия, при которых возглавит клуб. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, французский специалист потребовал, чтобы руководство клуба выделило минимум €220 млн на покупку новых футболистов, а также сохранило в составе команды полузащитника английского клуба Эдена Азара, пишет RT.

Сейчас пост главного тренера занимает Маурицио Сарри, который пришел в АПЛ из серии А в 2018 году и вполне успешно справлялся со своими обязанностями до матча «Челси» против «Манчестер Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. После этого руководство клуба задумалось о замене Сарри, и наиболее удачной ему показалась кандидатура Зинедина Зидана.

Как напоминает сайт kp.ru, «Челси» начал переговоры с Зиданом сразу после поражения от «горожан» со счетом 0:6. Сам Зидан покинул «Реал» летом 2018 года и рассматривает вариант продолжения карьеры в английской премьер-лиге.

Ранее 20 февраля сообщалось, что на пост главного тренера «Челси» претендует также российский специалист, экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий.

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