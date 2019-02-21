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Живой доход: как выращивают шелкопряда в деревнях Мьянмы

Местные крестьяне надеются, что этот бизнес позволит им начать новую жизнь
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Разведение шелкопряда стало для крестьян из Мьянмы альтернативой созданию маковых плантаций. Еще несколько лет назад большинство из них зарабатывали тем, что выращивали цветы, семена которых использовались для производства опиума. В результате Мьянма стала одним из мировых «лидеров» по производству этого наркотика. Однако для крестьян доход от этого был небольшим — урожай можно было собрать только один раз в год, а сильная непогода могла его и вовсе уничтожить. В результате китайские инвесторы предложили местным жителям зарабатывать, выращивая личинки шелковичных червей
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Местный фермер Жоу перешел с выращивания маков на разведение шелкопряда еще три года назад. Полученный от этого доход уже позволил ему перевезти семью из бамбуковой хижины в более удобный дом. Возвращаться к выращиванию цветов он не намерен: «Я надеюсь, что эта традиция остановится на мне»
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Личинки для разведения крестьянам предоставила китайская компания — по неофициальной версии, в Китае рассчитывают, что эти инвестиции одновременно позволят сократить количество наркотиков, которые поступают в Поднебесную из Мьянмы
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Так выглядят сами личинки шелкопряда — они живут в специальных отсеках, куда фермеры приносят листья шелковицы, которую выращивают на расположенных поблизости плантациях
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
На то, чтобы личинки подросли, уходит около двух недель. После этого они увеличиваются в размерах, желтеют и перестают есть — тогда их перемещают в специальные ячейки, где насекомые начинают плести кокон из шелковых нитей
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
После этого коконы собирают и выносят на солнце для просушки. А уже потом помещают в горячую воду, чтобы размотать и превратить в шелковые нити — однако этим занимаются уже другие мастера
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Эксперимент по «замене» опиумного мака на шелковичного червя в деревнях Мьянмы начался почти пять лет назад — тогда почти во всех селениях крестьяне занимались только работой на маковых плантациях
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
«Шелковый» урожай крестьяне собирают примерно раз в две недели, сезон начинается в апреле и заканчивается в ноябре
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Урожай крестьяне продают представителям компаний из КНР. Кроме того, китайские специалисты помогают фермерам правильно обращаться с шелкопрядами — в сезон сбора урожая здесь работает около 50 консультантов из Поднебесной
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Теперь некоторые семьи в Мьянме специально переселяются в деревни, где разводят шелкопрядов, кто-то совмещает это с выращиванием овощей и фруктов
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Шелкопряд в Мьянме
Фото: REUTERS/Ann Wang
Несмотря на то что разводить шелкопряда технологически сложнее, чем выращивать мак, это приносит больше денег, а риск потерять урожай из-за непогоды сокращается в несколько раз. Поэтому не исключено, что со временем местные крестьяне полностью откажутся от маковых плантаций
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