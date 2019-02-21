Живой доход: как выращивают шелкопряда в деревнях Мьянмы

Разведение шелкопряда стало для крестьян из Мьянмы альтернативой созданию маковых плантаций. Еще несколько лет назад большинство из них зарабатывали тем, что выращивали цветы, семена которых использовались для производства опиума. В результате Мьянма стала одним из мировых «лидеров» по производству этого наркотика. Однако для крестьян доход от этого был небольшим — урожай можно было собрать только один раз в год, а сильная непогода могла его и вовсе уничтожить. В результате китайские инвесторы предложили местным жителям зарабатывать, выращивая личинки шелковичных червей