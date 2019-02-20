ЕС предложил Туркменистану поставлять газ в Европу через Азербайджан

Евросоюз представил свои предложения Туркменистану по поставкам газа в Европу по Южному газовому коридору через территорию Азербайджана. Как пояснил член Еврокомиссии (ЕК) по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, Азербайджан обладает инфраструктурой для транзита голубого топлива.

«Однако, окончательное решение этого вопроса зависит от Туркменистана», — цитирует в среду, 20 февраля, члена ЕК «Интерфакс».

Азербайджанский газ начнет поступать в Европу в начале 2020 года. Ежегодный объем составит 10 млрд кубометров. С лета 2018 года Баку поставляет газ и в Турцию, республика получает шесть млрд кубометров газа в год.

В конце августа 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Азербайджан. Одной из главных тем переговоров стали возможности для увеличения поставок в ЕС природного газа из региона Каспийского моря.

Берлин «испытывает значительный интерес» к проекту Южного газового коридора, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию.