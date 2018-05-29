В Баку официально отрыли «Южный газовый коридор»

Газопровод «Южный газовый коридор» официально открыли в Баку во вторник, 29 мая. По этой системе азербайджанский газ будет поставляться в Европу.

Открытие прошло на Сангачальском терминале близ столицы Азербайджана, передает ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии открытия газопровода, что реализация проекта осуществилась благодаря широкому международному сотрудничеству.

Он выразил признательность правительствам США, Великобритании, лидерам стран Евросоюза и международных финансовых институтов за поддержку реализации проекта.

Алиев открыл вентиль газопровода «Южный газовый коридор» и запустил первый газ, который пойдет в турецкий трубопровод TANAP, отмечает «Газета.ру».

Азербайджан начнет поставлять газ из Каспийского региона в страны Европы через Турцию и Грузию, стоимость проекта составила около $40 млрд.

Основным ресурсом для «Южного газового коридора» станет топливо, которое будет добываться в рамках разработки месторождения «Шах-Дениз».