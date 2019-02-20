Получившего ожоги на файер-шоу малыша переведут в Нижний Новгород

Врачи сообщили о стабилизации состояния пятилетнего мальчика, который получил сильные ожоги во время домашнего файер-шоу в Липецкой области. Все жизненно важные функции у него сохранены. В ближайшее время его переведут из областной клинической больницы в Липецке в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Перевозить ребенка будут на специально оборудованном реанимобиле в сопровождении врача-реаниматолога.

Lipetskmedia уточняет, что мальчик получил 30% ожогов тела III степени, а также ожоги верхних дыхательных путей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — 3 года ограничения свободы.

Несчастный случай произошел 18 февраля в селе Сырское Липецкой области. Родители мальчика, празднуя его день рождения, решили устроить домашнее файер-шоу. Они добавили в смесь спиртовую жидкость для усиления эффекта и подожгли стоящее перед мальчиком блюдо. Пламя перекинулось на ребенка.