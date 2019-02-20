Школьника убило током от компьютера в Башкортостане

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 14-летнего подростка в Уфе. Мальчика ударило током от системного блока компьютера.

По данным правоохранительных органов, школьник дотронулся до открытого системного блока, который был установлен у него дома. В результате мальчик получил электрический разряд и скончался на месте. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По факту произошедшего организована проверка. Следователи проводят опрос родных школьника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что следователи в Уфе проводят проверку по факту получения травм двумя школьниками. Второклассник пострадал при сходе наледи с козырька балкона на девятом этаже по улице Транспортной. При аналогичных обстоятельствах пострадала ученица четвертого класса на улице Кольцевой.