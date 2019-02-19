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Возбуждено дело после ожогов ребенка на домашнем файер-шоу

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В селе Сырское Липецкой области 18 февраля пятилетний мальчик на своем дне рождения получил ожоги III степени 30% тела. Ребенок загорелся во время файер-шоу, которое устроил его папа по рецептам из интернета. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Полицейские выяснили, что родители для усиления эффекта добавили в смесь спиртовую жидкость. Мать подожгла стоявшее прямо перед мальчиком блюдо. От огненной вспышки на ребенке мгновенно загорелась одежда, отмечает Gorod48.

Сейчас врачи областной детской больницы борются за жизнь пострадавшего. Установлено, что семья не считается асоциальной. Устроившие файер-шоу родители воспитывают еще двоих детей.

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