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Два модернизированных истребителя МиГ-31БМ пополнили Тихоокеанский флот

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ пополнили состав морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Самолеты прибыли на аэродром Елизово в Камчатском крае в среду, 20 февраля.

Как рассказал официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский, в ходе ремонта на воздушном судне заменили бортовые приборы, обновили радиоэлектронные системы, а также улучшили тактические характеристики истребителей, сообщает телеканал «Звезда».

В течение текущего года, как ожидается, состав морской авиации Тихоокеанского флота пополнится еще несколькими модернизированными МиГ-31БМ. Как ранее рассказали в Минобороны России, в ближайшее время эти истребители-перехватчики начнут патрулировать арктический регион.

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